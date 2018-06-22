РИАМО - 22 июн. В Москве на территории Главной военной прокуратуры в пятницу открыли монумент военным прокурорам и следователям, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

«В военном городке, на территории которого располагаются Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ и Главная военная прокуратура, состоялось торжественное открытие монумента «Военным прокурорам и следователям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – говорится в сообщении.

С инициативой его создания выступил совет ветеранов. Автором монумента выступил народный художник РФ, скульптор Владимир Суровцев. Воплощать задуманное ему помогал коллектив творческой мастерской архитектора Владимира Сягина.

Согласно статистике, в первые месяцы войны погибли 31 военный следователь, 23 военных прокурора и 28 технических работников. На 1 января 1946 года безвозвратные боевые потери составили: убитыми – 265 человек, умерли от ран 52 человека, пропали без вести 887 человек. Ранены и контужены 262 человека, из них 156 военных следователей, 106 военных прокуроров.

За боевые заслуги и проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны более 1,8 тысячи военных следователей и прокуроров награждены орденами и медалями Советского Союза.