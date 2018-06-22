РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В восьми населенных пунктах подмосковного Домодедова 25 июня планово будут отключать электроэнергию, света в жилых домах не будет с 10:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Двадцать пятого июня с 10:00 до 17:00 планово отключат электричество в деревнях Котляково, Вяльково, Воеводино, Колычево. Света не будет по причине проведения работ по заявкам МОЭ», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день с 10:00 до 12:00 в селе Добрыниха и деревнях Лониха, Максимиха, Степыгино отключат свет по причине уничтожения насекомых на трансформаторной подстанции.