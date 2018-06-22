РИАМО - 22 июн. В Москве значительно снизилось число несчастных случаев на стройках, с начала 2018 года было зафиксировано всего около 30 происшествий, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, на конец 2017 года на долю строительных организаций приходилось около 40% всех несчастных случаев в городе. На данный момент этот показатель не превышает 15%.

«С начала года (2018 года – ред.) на стройках Москвы произошло около 30 несчастных случаев», – сказал заместитель председателя Комитета государственного строительного надзора Москвы Анатолий Кравчук.

Как уточнил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Сущенко, снижение числа ЧП объясняется тем, что городские власти совместно с Мосгосстройнадзором и СРО с апреля 2018 года проводят активную совместную работу по профилактике несчастных случаев и информируют подрядчиков о необходимости следовать всем предписаниям надзорных органов и саморегулируемых организаций.

По его словам, с целью дальнейшего снижения показателей травматизма на объектах строительства, городские власти разработали план мероприятий, который реально поможет улучшить ситуацию с безопасностью на стройплощадках.

«Наша совместная задача – снизить до минимума травматизм на строительных площадках города, тем более в свете реализации масштабной Программы реновации», – подчеркнул Сущенко.

Мосгосстройнадзором в ходе осуществления регионального государственного строительного надзора принимаются все, предусмотренные градостроительным законодательством меры, по предотвращению и устранению нарушений требований организации строительного производства в части охраны труда и безопасности строительства.