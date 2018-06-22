РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В подмосковном Подольске отремонтировали шесть участков дорог, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

Дорожные службы Подмосковья завершили ремонт на 51 участке региональных дорог общей протяженностью свыше 120 километров, включенных в программу по результатам народного голосования на портале «Добродел».

«В городском округе отремонтировали шесть участков, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел»: «Кутьино-Щапово-Булатово» с 0 километра по 1,1 километра, «Дубровицы-Щапово» с 0 по 3,6 километра, «ММК-Толбино» с 0 по 0,6 километра, «ММК-Никулино» с 0 по 0,6 километра, «ММК-подъезд к ТП №1» с 0 по 0,6 километра, «Подольск-А-101-Москва-Малоярославец-Рославль–Бородино» с 0,1 по 2 километра», - говорится в сообщении.

Всего до конца сентября по итогам голосования на портале «Добродел» будет отремонтировано 639 участков дорог общей протяженностью 860 километров. В течение года запланирован ремонт свыше 3 тысяч участков автодорог протяженностью 3 тысячи километров. Объем финансирования по ним составил 19 миллиардов рублей, в том числе более 4 миллиардов рублей направлено на ремонт дорог, которые поддержали жители в ходе голосования на портале.