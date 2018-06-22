РИАМО – 22 июн. На крупнейшем сайте объявлений Avito было опубликовано множество предложений по продаже сувениров, связанных с чемпионатом мира по футболу, в частности, там даже можно купить стол с символикой мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы сайта.

«Чемпионат мира по футболу объединил миллионы россиян и стал драйвером роста интереса к различным тематическим товарам: сувенирам с соответствующей символикой, спортивной форме, флагам. На крупнейшем сайте объявлений Avito нашлись предложения на любой вкус болельщика: от изделий с изображениями известных футболистов до предметов интерьера ручной работы и даже косметических услуг», - говорится в сообщении.

На сайте объявлений Avito есть мячи, подписанные футболистами сборной России и даже членами сборной СССР 1966 года. Другие эксклюзивные предложения – мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьевки чемпионата мира 2018 года расписался легендарный бразильский нападающий Роналдо, и бейсболка с автографом португальского защитника Пепе.

Пользователем Avito из Подольска предлагается к продаже стол ручной работы с символикой чемпионата мира по футболу. А в Нижнем Новгороде продается эксклюзивная мозаичная картина. Для загородного участка болельщика прекрасным дополнением станет костровой очаг с изображениями игроков и Кубка чемпионата, который продается в Нижегородской области.

«Увлекающимся футболом предлагают сделать аквагрим на время проведения матчей, а девушки-болельщицы могут найти на Avito услугу тематического маникюра и педикюра. Для детей и взрослых продаются футболки с изображениями известных футболистов и формой сборных разных стран», - добавляется в материале.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.