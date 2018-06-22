РИАМО - 22 июн. Новый застройщик поможет решить проблемы обманутых дольщиков жилого комплекса «Эстет», который расположен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области совместно с администрацией городского округа Подольск найден механизм, который позволит обеспечить права граждан, инвестировавших средства в строительство домов 5, 5/1 и 7 ЖК «Эстет». Завершение строительства этих многоквартирных домов профинансирует компания «Гранель Строй», с которой достигнуты договоренности», – сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Данный объект не является проблемным, однако состоит на контроле Минстроя Московской области с 2009 года. Минстрой решает проблему обманутых дольщиков вне зависимости от присвоения объектам статуса проблемного.

Строительство данного жилого комплекса началось в 2007 году и было приостановлено в 2008 году. Первоначально застройщиком являлось общество с ограниченной ответственностью «ПКП Лидер», которое в 2009 году было признано банкротом определением Арбитражного суда Московской области. Действующий застройщик – ООО «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» – привлечен в рамках мирового соглашения.

В результате несоблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир гражданам, нарушены права в общей сложности 796 граждан-соинвесторов строительства домов 5, 5/1 и 7.

Застройщик планирует в ближайшее время возобновить строительные работы на объекте после проведения сметного расчета для завершения строительства домов. После определения и утверждения сметной стоимости будет разработан график производственных работ и финансирование.

Ввод домов в эксплуатацию и передача ключей обманутым дольщикам запланированы до конца 2018 года.