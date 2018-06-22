РИАМО - 22 июн. В Московской области утвердили график приема граждан в приемной регионального правительства на июль текущего года, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Приемная подмосковного правительства находится в Москве на улице Садовой-Триумфальной, дом 10/13, строение 2.

Приемы начнутся с 3 июля. В этот день в 15:00 граждане могут прийти на прием к министру потребительского рынка и услуг Московской области Владимиру Посаженникову. В следующий день, 4 июля, в 10:00 начнется прием начальника Главархитектуры Московской области Владислава Гордиенко. 5 июля в 10:00 жителей примет министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Сразу два приема состоятся 6 июля: в 10:00 – министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева, в 15:00 – председателя комитета по ценам и тарифам Натальи Ушаковой. 9 июля с 15:00 будет вести прием министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина, 10 июля с 15:00 – министр областного правительства по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Следующий прием состоится 11 июля в 10:00, его проведет министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков. 12 июля жители Подмосковья могут посетить еще два приема: в 10:00 – руководителя областной Госжилинспекции Вадима Сокова, в 15:00 - начальника Главного управления государственного строительного надзора региона Артура Гарибяна.

Также два приема запланированы на 13 июля: в 10:00 начнется прием председателя Комлесхоза Подмосковья Ивана Советникова, в 15:00 – начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Витушевой. Еще два приема намечены на 16 июля: в 10:00 заявителей примет министр культуры региона Оксана Косарева, в 15:00 - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

Далее, 17 июля, в 15:00 пройдут два приема – заместителя председателя правительства Московской области – руководителя Главного управления территориальной политики региона Александра Костомарова и министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова. 18 июля жители могут посетить приемы: в 10:00 – министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, в 15:00 – зампреда правительства Александра Чупракова.

19 июля в 10:00 начнется прием министра энергетики региона Леонида Неганова, в 15:00 - министра образования Марины Захаровой. 20 июля в 10:00 стартует прием министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, в 15:00 – заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций Дениса Буцаева.

Еще два приема намечены на 23 июля: с 10:00 граждане могут обратиться к начальнику Главного управления культурного наследия региона Валерии Березовской, с 15:00 – к заместителю председателя правительства Московской области Ирине Смирновой. 24 июля в 15:00 жители Подмосковья могут прийти на прием заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

В 10:00 25 июля начнутся приемы заместителя председателя регионального правительства Максима Фомина и министра областного правительства по безопасности и противодействию коррупции Романа Каратаева.

На 26 июля в запланированы три приема: в 10:00 – министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, в 15:00 – первого заместителя председателя правительства Ольги Забраловой и министра сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.

27 июля в 10:00 жители Московской области могут посетить прием министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, в 15:00 с заявителями встретится зампред правительства – руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Заключительные приемы состоятся 30 и 31 июля. В предпоследний день месяца в 10:00 с гражданами встретится первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Инна Федотова. В последний день июля в 15:00 пройдет прием первого заместителя министра инвестиций и инноваций Вадима Хромова.

Как отмечается на портале подмосковного правительства, запись на прием по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05 – начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 09:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней). В предвыходной и предпраздничный день – с 09:00 до 16:00, в первый рабочий день текущего месяца предварительная запись на прием граждан проводится до 20:00.