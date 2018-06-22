РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 22 июн. В пятницу у мемориала «Вечный огонь» в подмосковном Жуковском прошла акция «Зажги свечу памяти» в память о павших в годы Великой Отечественной войны, к ней присоединились более 100 человек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в 4:00 у мемориала «Вечный огонь» состоялась памятная акция. Мероприятие было посвящено дате начала Великой Отечественной войны. В акции поучаствовали более 100 человек, среди которых члены совета ветеранов и «Молодой гвардии», сотрудники местной администрации и правоохранительных органов, представители организации «Вежливые люди», неравнодушные местные жители. Почетный караул несли воспитанники учебного центра вневойсковой подготовки «Каскад». Перед собравшимися также выступил глава Жуковского Андрей Войтюк.

«Сегодня (22 июня – ред.), в 4:00, в День памяти и скорби, мы зажгли свечи, чтобы почтить память тех, кто воевал и погиб в годы ВОВ. Война, продолжавшаяся 1 418 дней, стала одной из самых страшных и трагических страниц в истории нашей страны. Мы помним и чтим память о тех, кто отдал свои жизни за Победу, за мирное небо над головой для будущих поколений», – сказал Войтюк.

Кроме того, к жителям обратились участник ВОВ, председатель совета ветеранов войны ЦАГИ Кузьма Лаптинов и благочинный городского округа протоиерей Николай Струков.