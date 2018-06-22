РИАМО – 22 июн. Для пользователей мобильных устройств на платформах Android и iOS стали доступны приложения «Места памяти» в AppStore и Play Market, которые были созданы в рамках федерального проекта по мониторингу объектов военно-исторического наследия и мест воинской славы, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

«Приложения значительно упрощают процесс загрузки осмотров памятников и захоронений на сайт местопамяти.рф. Приложения оснащены удобным и простым интерфейсом и полностью бесплатны», - говорится в сообщении.

«Место памяти» (местопамяти.рф) - это федеральный социальный патриотический проект, направленный на выявление, сохранение и поддержание в достойном состоянии объектов военно-исторического наследия и мест воинской славы (памятники, монументы, мемориальные доски, вечные огни, братские и одиночные захоронения). Для этого создан интернет-портал с интерактивной картой, на которой любой житель России может отметить мемориалы и места памяти, в том числе и забытые.

Пройдя простую процедуру регистрации в приложении, пользователи могут добавить и поставить оценку объекту, описать его и прикрепить фотографии. При этом «народный мониторинг» станет стимулом для местных властей к содержанию памятников в надлежащем состоянии.

Кроме мониторинга состояния памятников и мемориалов, проект позволит активистам обмениваться информацией и координироваться для проведения мероприятий – будь то субботник, благоустройство территории, возложение цветов или поздравление ветеранов. Как и в привычных социальных сетях, здесь можно размещать фотоальбомы с мероприятий и делиться новостями.

«Дело в том, что многие памятники, которые были установлены после 1945 года, с течением времени пришли, нельзя сказать в негодность, но возникла актуальная проблема их капитального ремонта либо замены. Работая над установкой памятника советскому солдату в местах братских захоронений и неблагоустроенных мемориалов в регионах, мы пришли к выводу, что в России нет единого реестра, связанного с памятными местами Великой Отечественной войны», - отметил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он добавил, что, по разным подсчетам, на территории страны существует до 100 тысяч таких мест памяти. Учет ведется местными органами власти и министерством обороны, но далеко не всегда известно реальное состояние дел того или иного объекта.

Проект реализуется совместными усилиями Российского военно-исторического общества и Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».