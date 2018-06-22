РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В День памяти и скорби в подмосковном Подольске прошло возложение венков и цветов к памятникам городского округа, в мероприятиях приняли участие порядка 5 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске памятные мероприятия прошли на Братских могилах на городском кладбище «Красная Горка», у памятника Подольским курсантам и на площади Славы. В них приняли участие сотни людей – представители трудовых коллективов предприятий и учреждений, общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций, юнармейцы, учащиеся образовательных учреждений.

«В горокруге Подольск в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны состоялось более 50 возложений венков, гирлянд Славы и цветов к памятникам и мемориалам. Всего в мероприятиях 22 июня приняли участие порядка 5 тысяч жителей горокруга. Возложил цветы к Вечному огню на площади Славы и глава городского округа Николай Пестов», - говорится в сообщении.

Возложение венков и цветов состоялось у памятника Виктору Талалихину в поселке Кузнечики, памятника погибшим односельчанам в поселках Дубровицы, Романцево, Молодежный, Александровка, в деревнях Северово, Коледино, Матвеевское, Лаговское, Быковка и других местах.

В микрорайоне Климовск День памяти и скорби начался у памятника-монумента на Братской могиле на старом кладбище. Памятные мероприятия прошли в обеих частях микрорайона – на Гривно у памятника «Неизвестному солдату», и в северо-восточной части – у Скорбящей матери, памятника Подольским курсантам и у памятного камня в честь 273 стрелковой дивизии.