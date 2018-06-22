РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 июн. В подмосковном Домодедове обсудили предложения федерального проекта «Крепкая семья» по снижению угроз безопасности детей в дошкольных учреждениях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В МАУ ДПО «Центр развития образования» 20 июня состоялась встреча представителей управления образования с родительской общественностью.

«В ходе реализации проекта «Крепкая семья» рабочая группа провела мониторинг публикаций в интернете об угрозах безопасности подрастающего поколения в детских учреждениях. По итогам мониторинга было выявлено, что Московская область находится на 10-м месте среди регионов группы риска», – говорится в сообщении.

На встрече участники обсудили предложения проекта «Крепкая семья» по снижению угроз безопасности детей, находящихся в детских учреждениях.

«Участники рабочей группы поддержали такие предложения, как конкретизация перечня мест для оборудования их камерами видеонаблюдения в детских учреждениях, а также рассмотрение возможности установки беспроводных тревожных кнопок; проработка вопросов организации хранения и доступа к видеозаписям родителей учащихся по их письменному требованию; создание в каждом детском учреждении информационной навигации (стендов) «Среда доверия», которая должна содержать информацию о существовании детского телефона доверия, сайта и мобильного приложения», – отмечается в сообщении.

По итогам, присутствующие сошлись во мнении, что учителям и воспитателям необходимо знать основы безопасности жизнедеятельности, а также как оказать первую помощь.