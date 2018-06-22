РИАМО - 22 июн. В Москве в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро построят более 550 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, в том числе жилья, говорится в сообщении столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, действующая градостроительная политика направлена на создание новых центров притяжения за пределами городского центра, обеспеченных транспортной инфраструктурой в шаговой доступности

«Поэтому в тех проектах транспортных хабов, где это возможно, мы закладываем большие объемы жилья, обеспеченного новыми рабочими местами. В частности, в составе пяти ТПУ на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро, готовность которой в четверг оценил мэр Москвы Сергей Собянин, появится различная коммерческая недвижимость», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что ТПУ появятся на станциях «Мичуринский проспект», «Озерная», «Терешково», «Боровское шоссе» и «Рассказовка».

По словам заммэра, на базе этих узлов появятся новые центры городской жизни, точки притяжения. Всего в составе ТПУ предполагается возвести более 550 тысяч квадратных жилья, торговых площадей, офисов и других коммерческих объектов.

«Технологическая часть указанных ТПУ позволит пассажирам сделать пересадку с метро на наземные виды городского транспорта, а на станции «Мичуринский проспект» появится переход на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), к строительству которой уже приступили китайские подрядчики», – добавляется в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня произвел технический запуск участка «желтой» ветки от «Раменок» до «Рассказовки». По его словам, поезда с пассажирами на отрезке протяженностью около 14 километров с семью станциями планируется запустить в конце августа – начале сентября этого года.