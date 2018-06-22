РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 июн. Девять выпускников в подмосковном Домодедове сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В числе стобалльников Билалова Гулара (Востряковская СОШ №3 с УИОП), Горелова Алина (Домодедовская гимназия №5), Залевская Анастасия (Заборьевская СОШ), Веремьева Виктория (Заревская СОШ с УИОП), Бутов Андрей (Домодедовская СОШ №1), Лукьянчикова Валерия (Домодедовская СОШ №4 с УИОП), Терентьев Дмитрий (Домодедовская СОШ №4 с УИОП), Сергина Мария (Домодедовская СОШ №6), Омельяненко Елизавета (Домодедовская СОШ №8). Поздравляем и желаем ребятам удачи!» – говорится в сообщении.

В текущем году в городском округе ЕГЭ сдавали 728 выпускников 11-х классов из 26 – общеобразовательных учреждений.

Восемь выпускников школ были детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Семь выпускников сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ с предоставлением специализированной аудитории и увеличением времени на 1,5 часа. Один выпускник сдавал ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Выпускники сдавали ЕГЭ по 13 различным учебным предметам. ЕГЭ по географии сдали 20 выпускников, средний балл составил 60,5. Экзамен по информатике сдавали 59 выпускников, средний балл – 55,2; математику (базовый уровень) сдавали 714 человек, качество знаний – 78,4%. Математику профиль сдавали 445 человек, средний балл – 46,8.

По истории единый госэкзамен сдавали 115 выпускников, средний балл составил 50,4; ЕГЭ по химии сдавали 66 человек, средний балл – 51,0. ЕГЭ по русскому языку сдавали 726 человек, средний балл – 71,9.