Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС

На улице
Главное управление МЧС по Москве в связи с жарой рекомендует быть осторожными и соблюдать следующие правила:
- избегать перегрева на солнце, прямых солнечных лучей, укрываться в тени или под зонтом, не спать на солнце;
- носить легкую, свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей, а также головные уборы (панаму, шляпу, косынку, бейсболку), особенно пожилым людям и детям;
- одежда должна закрывать плечи и руки, не следует оголять живот;
- пить больше воды, носите с собой бутылку с питьевой водой;
- при температуре воздуха выше плюс 28 градусов по Цельсию не выходить на улицу без необходимости, особенно с 11 до 17 часов;
- используйте солнцезащитные кремы.
- если нет возможности искупаться или принять прохладный душ, положите на плечи мокрый носовой платок или полотенце, протрите руки и лицо, как только ткань высохнет, повторите процедуру.
Как питаться
Не рекомендуется употреблять:
- жирные, жареные и сладкие блюда:
- продукты, согревающие изнутри (например, мед и сало, горячий суп);
- мясо перед сном, т.к. переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение, т.е. потерю влаги;
- сладкие газированные напитки, пиво и другой алкоголь – они усиливают жажду и замедляют обменные процессы.
Полезно употреблять в пищу:
- продукты с легким вяжущим вкусом (хурму, бананы);
- овощи и фрукты зеленого и белого цвета;
- обычную и минеральную воду, зеленый чай, морсы, соки;
- отварную или тушеную рыбу, курицу, холодный суп и окрошку.
Все овощи и фрукты мойте проточной водой, а мясо и рыбу проваривайте.
Проверяйте срок годности, особенно у скоропортящихся продуктов: молочной продукции, мороженого, развесных салатов, вареной колбасы, свежей рыбы, пирожков с мясом, пирожных с кремом и т.п.
Пейте не менее 1,5-3 литра жидкости в день. Вода не должна быть очень холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ.
В транспорте
По данным МЧС, в жару возрастает риск ДТП от 6% до 33% при температуре воздуха выше плюс 27 градусов.
Водителям спасатели советуют:
- время от времени протирать влажной салфеткой лицо и шею;
- в длительную поездку взять с собой термос с прохладным напитком;
- на парковке поставить машину в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – полотенцем, тряпкой;
- начинать движение только после проветривания салона автомобиля;
- не оставлять в салоне детей или домашних животных.
- соблюдать режим питания при жаркой погоде, указанный выше.
Пассажирам общественного транспорта рекомендуется следить за тем, чтобы салон проветривался с помощью вентиляторов, сквозняка либо кондиционера.
Если в салоне или вагоне метро не работает кондиционер, пассажирам московского транспорта следует сообщить об этом по горячей линии ГУП «Мосгортранс» 8 (495) 950-42-04 (с 8:00 до 20:00) или в контакт-центр «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54. Заполнить форму обращения можно на сайте «Мосгортранса» и на Едином транспортном портале Москвы.
Пассажиры в Подмосковье могут пожаловаться на «горячую линию» Минтранса Московской области: +7 (495) 228-19-19 или заполнить форму на сайте сайте РЖД или «Центральной пригородной пассажирской компании».
В помещении
Находиться желательно в кондиционируемом помещении с температурой воздуха не ниже плюс 23 – 25 градусов. При отсутствии кондиционера поставьте увлажнитель воздуха или емкость с водой перед работающим вентилятором (вода будет испаряться и охлаждать воздух на 2-3 градуса).
Закройте окна плотными жалюзи или заклейте пленками-светофильтрами либо обычной белой бумагой, это также снизит температуру в помещении.
Не готовьте пищу в духовке, если у вас на кухне нет кондиционера.
На пляже, у водоема
После долгого нахождения на берегу нельзя резко нырять в воду – это может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Входите в воду осторожно – сначала смочите водой грудь, спину, голову.
Любители загорать должны помнить, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. В жару не следует находиться под прямыми лучами солнца.
Группы риска
Особенно чувствительны к жаре дети и пожилые люди. Также повышенную осторожность в жару следует проявлять: людям, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, перенесшим инфаркт или инсульт, лицам с хроническими заболеваниями.
Проконсультируйтесь с врачом на предмет возможных осложнений.
Как можно меньше находитесь на улице, особенно в дневные часы, снизьте физические нагрузки, в том числе работу на дачном участке.
Если вы обнаружили у ребенка или пожилого человека симптомы перегрева – покраснение кожи, повышенную температуру, вялость, тошноту, капризы, частое дыхание с одышкой, судороги или обморок – немедленно окажите первую помощь.
Первая помощь при перегреве
Если из-за жары человеку стало плохо человеку, немедленно позвоните в скорую помощь по номеру 112 с мобильного телефона.
До приезда скорой помощи пострадавшего нужно:
- перенести в тень или прохладное помещение;
- уложить на спину, подложив что-нибудь под голову;
- расстегнуть одежду, можно даже облить тело водой;
- протереть тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью;
- поить каждые 5-10 минут;
- если человек потерял сознание, не дышит и не прощупывается пульс, сделайте искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.
Если вы чувствуете, что перегрелись, постарайтесь избежать теплового удара: немедленно перейдите в тень, на ветер; примите прохладный душ; выпейте много воды.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии