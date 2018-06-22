Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС

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Главное управление МЧС по Москве в связи с жарой рекомендует быть осторожными и соблюдать следующие правила:

- избегать перегрева на солнце, прямых солнечных лучей, укрываться в тени или под зонтом, не спать на солнце;

- носить легкую, свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей, а также головные уборы (панаму, шляпу, косынку, бейсболку), особенно пожилым людям и детям;

- одежда должна закрывать плечи и руки, не следует оголять живот;

- пить больше воды, носите с собой бутылку с питьевой водой;

- при температуре воздуха выше плюс 28 градусов по Цельсию не выходить на улицу без необходимости, особенно с 11 до 17 часов;

- используйте солнцезащитные кремы.

- если нет возможности искупаться или принять прохладный душ, положите на плечи мокрый носовой платок или полотенце, протрите руки и лицо, как только ткань высохнет, повторите процедуру.

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