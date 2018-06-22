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Шпаргалки

Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС

В выходные синоптики обещают в Москве 30‑градусную жару. Как спастись от перегрева согласно рекомендациям МЧС, читайте в материале РИАМО.
©  сайт Cпортивно-оздоровительного комплекса «Чайка»
1

На улице

© РИАМО, Николай Корешков

Главное управление МЧС по Москве в связи с жарой рекомендует быть осторожными и соблюдать следующие правила:

- избегать перегрева на солнце, прямых солнечных лучей, укрываться в тени или под зонтом, не спать на солнце;

- носить легкую, свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей, а также головные уборы (панаму, шляпу, косынку, бейсболку), особенно пожилым людям и детям;

- одежда должна закрывать плечи и руки, не следует оголять живот;

- пить больше воды, носите с собой бутылку с питьевой водой;

- при температуре воздуха выше плюс 28 градусов по Цельсию не выходить на улицу без необходимости, особенно с 11 до 17 часов;

- используйте солнцезащитные кремы.

- если нет возможности искупаться или принять прохладный душ, положите на плечи мокрый носовой платок или полотенце, протрите руки и лицо, как только ткань высохнет, повторите процедуру. 

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2

Как питаться

© РИАМО, Александр Кожохин
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Не рекомендуется употреблять:

- жирные, жареные и сладкие блюда:

- продукты, согревающие изнутри (например, мед и сало, горячий суп);

- мясо перед сном, т.к. переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение, т.е. потерю влаги;

- сладкие газированные напитки, пиво и другой алкоголь – они усиливают жажду и замедляют обменные процессы.

Полезно употреблять в пищу:

- продукты с легким вяжущим вкусом (хурму, бананы);

- овощи и фрукты зеленого и белого цвета;

- обычную и минеральную воду, зеленый чай, морсы, соки;

- отварную или тушеную рыбу, курицу, холодный суп и окрошку.

Все овощи и фрукты мойте проточной водой, а мясо и рыбу проваривайте.

Проверяйте срок годности, особенно у скоропортящихся продуктов: молочной продукции, мороженого, развесных салатов, вареной колбасы, свежей рыбы, пирожков с мясом, пирожных с кремом и т.п.

Пейте не менее 1,5-3 литра жидкости в день. Вода не должна быть очень холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ.

3

В транспорте

© РИА Новости, Владимир Федоренко

По данным МЧС, в жару возрастает риск ДТП от 6% до 33% при температуре воздуха выше плюс 27 градусов.

Водителям спасатели советуют:

- время от времени протирать влажной салфеткой лицо и шею;

- в длительную поездку взять с собой термос с прохладным напитком;

- на парковке поставить машину в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – полотенцем, тряпкой;

- начинать движение только после проветривания салона автомобиля;

- не оставлять в салоне детей или домашних животных.

- соблюдать режим питания при жаркой погоде, указанный выше.

Пассажирам общественного транспорта рекомендуется следить за тем, чтобы салон проветривался с помощью вентиляторов, сквозняка либо кондиционера.

Если в салоне или вагоне метро не работает кондиционер, пассажирам московского транспорта следует сообщить об этом по горячей линии ГУП «Мосгортранс» 8 (495) 950-42-04 (с 8:00 до 20:00) или в контакт-центр «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54. Заполнить форму обращения можно на сайте «Мосгортранса» и на Едином транспортном портале Москвы.

Пассажиры в Подмосковье могут пожаловаться на «горячую линию» Минтранса Московской области: +7 (495) 228-19-19 или заполнить форму на сайте сайте РЖД или «Центральной пригородной пассажирской компании».

4

В помещении

©  Фото, stihi.ru

Находиться желательно в кондиционируемом помещении с температурой воздуха не ниже плюс 23 – 25 градусов. При отсутствии кондиционера поставьте увлажнитель воздуха или емкость с водой перед работающим вентилятором (вода будет испаряться и охлаждать воздух на 2-3 градуса). 

Закройте окна плотными жалюзи или заклейте пленками-светофильтрами либо обычной белой бумагой, это также снизит температуру в помещении. 

Не готовьте пищу в духовке, если у вас на кухне нет кондиционера.

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5

На пляже, у водоема

© РИАМО, Николай Корешков

После долгого нахождения на берегу нельзя резко нырять в воду – это может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Входите в воду осторожно – сначала смочите водой грудь, спину, голову.

Любители загорать должны помнить, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. В жару не следует находиться под прямыми лучами солнца.

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6

Группы риска

© РИАМО, Александр Кожохин

Особенно чувствительны к жаре дети и пожилые люди. Также повышенную осторожность в жару следует проявлять: людям, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, перенесшим инфаркт или инсульт, лицам с хроническими заболеваниями. 

Проконсультируйтесь с врачом на предмет возможных осложнений.

Как можно меньше находитесь на улице, особенно в дневные часы, снизьте физические нагрузки, в том числе работу на дачном участке.

Если вы обнаружили у ребенка или пожилого человека симптомы перегрева – покраснение кожи, повышенную температуру, вялость, тошноту, капризы, частое дыхание с одышкой, судороги или обморок – немедленно окажите первую помощь.

7

Первая помощь при перегреве

© РИАМО, Николай Корешков

Если из-за жары человеку стало плохо человеку, немедленно позвоните в скорую помощь по номеру 112 с мобильного телефона. 

До приезда скорой помощи пострадавшего нужно:

- перенести в тень или прохладное помещение;

- уложить на спину, подложив что-нибудь под голову;

- расстегнуть одежду, можно даже облить тело водой;

- протереть тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью;

- поить каждые 5-10 минут;

- если человек потерял сознание, не дышит и не прощупывается пульс, сделайте искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

Если вы чувствуете, что перегрелись, постарайтесь избежать теплового удара: немедленно перейдите в тень, на ветер; примите прохладный душ; выпейте много воды.

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Ольга Флягина
ЖараМосква
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