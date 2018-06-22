РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В подмосковном Подольске МУП «Подольская теплосеть» не смогла собрать долги с управляющих компаний и расплатиться с ресурсоснабжающими компаниями ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ПАО «Мосэнергосбыт», поэтому с 25 июня планируется отключение 15 котельных, сообщается на сайте МУП «Подольская теплосеть».

Вследствие постоянных нарушений управляющими компаниями и другими потребителями тепловой энергии платежной дисциплины и наличия у них значительной просроченной задолженности перед МУП «Подольская теплосеть», предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме исполнять свои финансовые обязательства перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ПАО «Мосэнергосбыт». Это привело к обострению ситуации и увеличению просроченной задолженности предприятия за газовое топливо и электроэнергию, потребленные для производства тепловой энергии.

«Управляющие компании и другие потребители тепловой энергии должны МУП «Подольская теплосеть» более 949,4 миллионов рублей. <…> В свою очередь предприятие получило 25 мая 2018 года уведомление от ООО «Газпром межрегионгаз Москва» с требованием в срок до 25 июня 2018 года погасить просроченную задолженность за газовое топливо, необходимое для выработки тепловой энергии, в противном случае на котельных МУП «Подольская теплосеть» будет произведено отключение газового топлива», – говорится в сообщении.

На сайте МУП «Подольская теплосеть» представлен список из 15 котельных, в которых изменятся сроки технологических, профилактических остановок с 25 июня 2018 года. В том числе на улицах Гайдара, 11; Флотский проезд, 2А; Ульяновых, 9; Курчатова, 63; поселок Львовский, улица Красная, 5; Плещеевская, 15В; поселок Железнодорожный; поселок Быково, 9; поселок Дубровицы; Сыровский тупик, 5Д; Маштакова, 5Г; Большая Ивановская, 7А; Чистова, 17А; поселок Федюково; поселок Кузнечики. Продолжительность остановок будет определяться необходимостью комплекса проводимых работ.

Предприятие с начала 2018 года публично извещало на официальном сайте МУП «Подольская теплосеть», направляла уведомления, претензии в адрес абонентов о растущей просроченной задолженности за потребленную тепловую энергию, но просроченную задолженность управляющие компании не погасили.

Предприятие просит во избежание повторений ситуаций с отключением горячего водоснабжения по отдельным микрорайонам горокруга Подольск в связи с неоплатой газового топлива срочно погасить имеющуюся задолженность за поставленную тепловую энергию.