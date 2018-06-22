РИАМО – 22 июн. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда советников и должностных лиц в администрации, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Так, Юрий Свиридов был назначен заместителем пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Александр Голублев — руководителем президентской канцелярии», - говорится в сообщении.

Александр Манжосин переназначен на должность начальника управления президента по внешней политике, Михаил Михайловский сохранил должность начальника управления по работе с обращениями граждан и организаций.

Ранее стало известно, что Путин назначил советником на общественных началах зятя президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева.