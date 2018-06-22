РИАМО - 22 июн. Кондиционеры во всех автобусах подмосковного перевозчика «Мострансавто» проходят проверку на исправность перед выпуском транспортных средств на линию, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы предприятия.

«Автобусы ГУП МО «Мострансавто» работают в штатном режиме. Перед выходом на линию все автобусы проходят техническую проверку. Специалисты проверяют основные системы, влияющие на безопасность и комфорт пассажиров, в том числе системы кондиционирования воздуха», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что неисправные транспортные средства на линию не допускаются. В случае поломки системы кондиционирования во время движения автобус направят в ремонтный цех.

Представитель пресс-службы добавил, что ежедневно на маршруты в Подмосковье выходит более 4,6 тысячи линейных автобусов «Мострансавто».

«В рамках программы правительства Московской области в «Мострансавто» поступило 1758 новых автобусов. На данный момент системами кондиционирования воздуха оборудовано 95% автопарка предприятия», - отметил собеседник агентства.

В Московском регионе установилась жаркая погода. В столице пятница стала самым теплым днем с начала 2018 года. Воздух в городе прогрелся до плюс 28,6 градуса.