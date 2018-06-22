РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 22 июн. Команда «Виктория» из подмосковного Жуковского одержала победу на первенстве мира по эстетической гимнастике, а «Виктория Стрела» завоевала бронзу, министр спорта Подмосковья Роман Терюшков вручил знаки «Спортивная доблесть» гимнасткам, сообщается в официальном Instagram-аккаунте главы Жуковского Андрея Войтюка.

«Роман Игоревич поздравил спортсменок с триумфом и наградил их знаками «Спортивная доблесть» II и III степени. Награды за высокие спортивные результаты и развитие эстетической гимнастики в Московской области достались и тренерам: Татьяне Головиной, Эльвире Маркизовой, Татьяне Перевощиковой, Надежде Двегубской, Зитте Буковой. Поздравляю наших спортсменов и тренеров с заслуженными наградами!» – написал Войтюк.

Первенство мира по эстетической гимнастике среди юниорок прошло с 7 по 11 июня в Будапеште (Венгрия).