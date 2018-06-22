РИАМО - 22 июн. На территории Московской области в июле и августе пройдут финальные соревнования IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по пяти видам спорта, говорится в документе министерства физической культуры и спорта Подмосковья, который имеется в распоряжении РИАМО.

В частности, с 8 по 15 июля в городе Раменское на базе Дворца спорта «Борисоглебский» пройдут соревнования по боксу, в которых примут участие более 200 человек. Также в Раменском с 18 по 23 июля состоятся соревнования по стрельбе из лука, их примут СОК «Сатурн», городской парк и плавательный бассейн «Сатурн». Ожидается участие 185 стрелков.

Город Химки примет финальные соревнования летней Спартакиады молодежи России по бейсболу. Игры состоятся с 23 по 30 июля в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» и соберут около 180 спортсменов.

Соревноваться в прыжках на батуте участники Спартакиады будут в раменском Дворце спорта «Борисоглебский» с 24 по 27 июля. В этом виде программы примут участие 120 человек.

Заключительные соревнования пройдут в Подмосковье в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» Химок с 8 по 14 августа. В их рамках 210 спортсменов сыграют в софтбол.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в России. Также спартакиада призвана повысить уровень физической подготовки и мастерства спортивного резерва страны по видам спорта, включенным в программу летних олимпийских игр, а также по таким видам спорта, как самбо, шахматы и акробатический рок-н-ролл.

Соревнования IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года принимают Москва, Пензенская область, Ижевск, Тула, Майкоп, Татарстан, Саратовская область, Новгородская область, Казань, Челябинск, Санкт-Петербург, Воронеж, Новочебоксарск. Финальные спортивные соревнования Спартакиады пройдут с 10 июля по 10 августа.