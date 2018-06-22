РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 июн. В пятницу в День памяти и скорби в подмосковном Дзержинском жители возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», сообщил на своей официальной странице в Instagram глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Двадцать второго июня, в День памяти и скорби, традиционно в городе Дзержинском состоялось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» в память о тех миллионах наших соотечественников, которые не увидели Победу, но приближали ее как могли», – написал Панаморенко.

Он уточнил, что в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, сотрудники администрации, воспитанники детского лагеря «Солнышко» и все те, кто неравнодушен к подвигу воинов-освободителей.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших в годы войны.