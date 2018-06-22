РИАМО – 22 июн. Российский президент Владимир Путин встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Москве, передает в пятницу Газета.ru.

«По словам Мун Чжэ Ина, у России и Южной Кореи есть общие цели по денуклеаризации КНДР и достижению мира на Корейском полуострове», - говорится в сообщении.

Он добавил, что Южная Корея продолжит сотрудничество с российской стороной для выполнения договоренностей, которые были достигнуты на саммите США-КНДР.

«Республика Корея является наиболее приоритетным нашим партнером в Азии», — сказал Путин.

Президент России также отметил, что между странами наблюдается рост товарооборота.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова.