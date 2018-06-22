РИАМО - 22 июн. Прокат аудиогидов открыли в Московском метрополитене в рамках эксперимента, устройства можно арендовать на 11 стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в информационном центре на «Тушинской», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Взяв с собой аудиогид, москвичи и гости столицы могут познакомиться с историей развития московского метро. Мы предлагаем несколько маршрутов — по Кольцевой, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской линиям. Чтобы начать прогулку, пользователю потребуется выбрать язык аудиоэкскурсии и интересующий маршрут», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что гид расскажет о строительстве и развитии той линии метро, которую выбрал пользователь, и проведет по самым красивым станциям ветки. Список маршрутов будет расширяться.

По словам Ликсутова, аудиогиды будут востребованы у тех пассажиров, кому интереснее самостоятельно изучать московское метро без туристической группы.

«Сервис доступен на трех языках: английском, китайском и русском. До конца июня также появятся экскурсии на немецком, испанском и французском. Стоимость услуги — 350 рублей (также пассажиру потребуется оставить залог в размере 1,5 тысяч рублей, который вернут после возвращения аудиогида). Прокат аудиогидов работает с 08:00 до 19:00, сдать устройство необходимо в день аренды», — добавляется в сообщении.

Эксперимент будут проводить до конца ноября 2018 года. Если услуга окажется востребованной у пассажиров, сервис начнет работать постоянно.

В столичной подземке во время чемпионата мира по футболу — 2018 также проводят экскурсии для туристов на русском и английском языках. В ходе экскурсий посетителям рассказывают как о давно функционирующих, так и только что построенных станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК).