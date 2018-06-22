В Крыму в 2018 году ожидают около 6 миллионов туристов. Отдыхающие начинают ехать в Крым с середины июня, а пик сезона приходится на июль-август, когда море прогревается до комфортной температуры. Обозреватель РИАМО расспросила жителей Подмосковья, которые в июне 2018 года провели отпуск в Крыму, про дорогу, жилье, пляжи, питание и развлечения и узнала, как сэкономить на отдыхе.

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Анна, отдыхала в пос. Мирный под Евпаторией:

Решение рвануть в Крым было спонтанным, поэтому авиабилеты мы брали практически накануне вылета. Билеты на двоих с ребенком мне обошлись в 18 тысяч рублей туда-обратно. В Москву мы улетали 15 июня, с 16 июня цены уже были значительно выше. Такси из аэропорта Симферополя в Мирный (примерно 100 километров) заказали заранее. В итоге поездка обошлась в 1700 рублей вместо 2500 рублей, которые просят в аэропорту за поездку Симферополь – Евпатория».

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Однушка с wi-fi за 1,5 тысячи в день

За жилье мы не платили, потому что отдыхали у друзей, которые купили квартиру в поселке Мирный прошлым летом. Кстати, однушка в пятиэтажке в прошлом году стоила 1,5 миллиона рублей, а в этом году – уже около 2 миллионов рублей. В среднем квартиры в пятиэтажках в Мирном сдают за 1500 рублей в сутки. Это будет чистенькая однушка с более-менее приличным ремонтом и всеми удобствами.

В нашей квартире был wi-fi, но я еще дома купила симку МТС и подключила опцию «Россия плюс», и всегда была на связи. Кстати, вай-фай можно было поймать и в местных кафешках.

Дорогая клубника и вкусная молочка

Мы питались и дома, и в кафе. Цены на продукты были даже чуть ниже, чем в Подмосковье, но и выбор здесь ограничен. Зато мы остались в восторге от молочной продукции «Джанкойское молоко», по локоть пальцы можно откусить! Такие же ощущения от Сакского мороженого. Цены на основные продукты к середине июня немножко выросли, примерно на 2-5 рублей.

Все фрукты были вкуснейшими, особенно местные, крымские, при этом цены за пару недель скакали. В начале июня клубника была по 150 рублей, к 15-му числу – уже 260 рублей. По словам продавцов, клубника «отходит», поэтому дорожает. С черешней наоборот – она на глазах дешевела, килограмм сладкой ягоды можно было купить за 150 рублей, а потом всего за 100 и за 80 рублей.

Средний чек на питание (взрослый и ребенок 5 лет) – 800 рублей в день. Это включая кофе, мороженое, пончики, но без алкоголя. Цены в столовых и кафешках очень разные – супы от 60 до 150 рублей, порция мантов (3 штуки) – 150 рублей.

Чистые пляжи с туалетами

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На центральный пляж поселка мы не ходили, потому что там очень много народу. Облюбовали отдаленное место, по сути – дикий пляж, очень чистый с белым песочком.

На центральном пляже было все для любителей комфортного отдыха – и душ, и мойка для ног, и туалет, и прокат шезлонгов, и тенты. Для ленивых курсировал микроавтобус из поселка до пляжа – по 50 рублей на человека, за прокат шезлонга просили 100 рублей в сутки. На пляжах везде было очень чисто. Однажды штормом вынесло много водорослей, ракушек и полиэтилена. Люди стали сами убирать мусор и очень быстро расчистили пляж.

Развлечений в Мирном немного. Где-то с 10 июня начали открываться палаточки с сувениркой, на центральном пляже стали устанавливать водные горки, батуты и тарзанки, но нас они не интересовали. В самом поселке установили многоуровневый лабиринт и батут. Мы попрыгали там в День защиты детей бесплатно, а так лабиринт стоит примерно 200 рублей за полчаса. Еще мы ездили погулять в Евпаторию. Автобус – 40 рублей за взрослый билет и 20 рублей – за детский. Развлечений там в разы больше, но они и дороже.

Два года назад мы отдыхали в Ялте, и я могу сказать, что отдыхать в Мирном оказалось дешевле, вкуснее и чище.

Общий счет: около 40 тысяч рублей за 2 недели на двоих, при условии бесплатного жилья, без тусовок, экскурсий и платных развлечений.

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Екатерина, отдыхала в Ялте (ЮБК):

Мы летели в Крым большой семейной компанией, и билеты на самолет брали заранее, примерно за 3 месяца до поездки. Вышло примерно по 9 тысяч на человека за билет туда-обратно. От Симферополя до Ялты мы доехали всего за час на рейсовом автобусе за 230 рублей, очень удобно и дешево. Хотели прокатиться на знаменитом крымском троллейбусе, но отказались от этой затеи – поездка заняла бы три часа.

Номер как в Турции и пропавший хозяин

Я заранее забронировала на Booking.com апартаменты с кухней почти в центре Ялты за 2500 рублей в сутки. Мы приехали по адресу чуть раньше и стали на месте звонить хозяину, но он был «не абонент» и так и не вышел на связь. Причем местные не знали ни адреса, который был указан на букинге, ни самого хозяина. В итоге мы быстро нашли номер рядом за те же 2500 рублей в сутки в частном отеле. Номер был хороший, с новой мебелью и со всеми удобствами, но собственная кухня в стоимость уже не входила. Цена 2500 в сутки за двухместный стандарт для Ялты – самого дорогого курорта Крыма – похоже, минимальная.

Мы жили в двух шагах от главной улицы и в 15 минутах от моря. Так что, будем считать, с жильем нам повезло. Бонусом шли лебеди из полотенец, как в Турции, и пакетики с шампунем и гелем для душа.

В гостинице была общая кухня без плиты, поэтому готовить мы не могли. Обедать ходили в кафешки и недорогие столовые. Комплексный обед стоил около 300 рублей. Мы с мамой делили его пополам – кому суп, а кому второе, и нам вполне хватало, на перекус – пирожки по 30-50 рублей. Цены на продукты в Ялте очень разные, поэтому сначала изучите местность, где вы живете. Та же черешня на красивом развале в центре будет стоить 350-400 рублей, а у местных – уже 100-150 рублей. Правда, мы не ходили в дорогие кафе и рестораны.

Вип-пляжи и остановки с охлаждением

В Ялте прекрасные, чистые пляжи со всем необходимым. Недаром в этом году Массандровский пляж вошел в число лучших пляжей мира и стал обладателем «Голубого флага». Пляж в самой Ялте мелкогалечный, но к воде везде проложены дорожки. На пляжах есть все сервисы, какие только хочешь – шезлонги и тенты (прокат – 300 рублей на весь день), душевые, раздевалки, туалеты – по 15 рублей. Есть вышки спасателей, медпункты.

Можно найти вип-уголки с кафе и бассейнами и даже туманообразующие установки, чтобы загорающие не перегрелись. Я была приятно удивлена, увидев такую же на остановке общественного транспорта – у Никитского ботанического сада. Это же прямо как в Сингапуре! В общем, пляжный сервис в Ялте на высшем уровне. Но туристов даже в июне уже слишком много.

Крымский экстрим и дешевые автобусы

Мы целый день лежать на пляже не любим, поэтому ездили экскурсии. На гору Ай-Петри и в Ласточкино гнездо добирались на автобусе. Организованная экскурсия на Ай-Петри обошлась бы в 1,5 тысячи рублей, а мы заплатили копейки за проезд и 400 рублей с человека за подъем на канатке. На Ай-Петри я покаталась на крымском зип-лайне (скоростной спуск по тросу) и прошлась по подвесному мосту. За этот экстрим я заплатила 2 тысячи рублей.

Еще погуляли по Никитскому ботаническому саду – туда тоже доехали на автобусе, экскурсию не брали. Входной билет стоит 150 рублей с человека на одну часть экспозиции, за один день все не обойдешь. Мы купили только одну готовую экскурсию «Севастополь – Балаклава», которая обошлась в 1200 рублей на человека. Экскурсия хорошая, но этому месту стоит уделить гораздо больше времени.

После Ялты мы отправились на отдых на восточное побережье Крыма, где все значительно дешевле.

Общий счет: порядка 50 тысяч рублей на двоих за три недели, в том числе за 4 дня в Ялте – около 17 тысяч рублей плюс 18 тысяч за билеты.

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Дарья, отдыхает в пос. Курортное рядом с Коктебелем:

Билеты на самолет я брала за два месяца. Билеты «туда» на взрослого и двоих детей обошлись в 20 с небольшим тысяч. В принципе, можно было взять и дешевле, но за утренний рейс пришлось доплатить. Обратно мы планируем возвращаться на автомобиле. В аэропорту нас встретил знакомый таксист из Курортного и отвез до места (120 километров) за 2,5 тысячи рублей. Я могла бы сэкономить и поехать на рейсовом автобусе до Феодосии, а оттуда до Курортного, но с детьми это неудобно.

Домик с вай-фаем за 800 рублей

Мы не первый год приезжаем в Курортное, и цены держатся на одном уровне, потому что туристов в поселках восточного побережья Крыма мало. За скромный домик со всеми удобствами и отдельно стоящей кухней и беседкой я плачу «как своя» 800 рублей в сутки. В домике есть wi-fi c хорошей скоростью, что позволяет работать на удаленке. А вот вне дома вай-фай уже не поймаешь, разве что в единственном ресторане на набережной, но там надо сделать заказ.

В частном секторе цены разные – в среднем от тысячи до 2,5 тысяч рублей за «номер» или домик со всеми удобствами, в зависимости от ремонта и удаленности от моря. Мы живем в 15 минутах ходьбы от моря, поэтому выходит чуть дешевле. Можно найти и ультра-дешевые варианты за 300-500 рублей в стуки, но это уже практически барак с холодным душем на улице. Есть и новые гостиницы с бассейнами, ресторанами, сауной и прочим. Там номера идут от 2500 рублей в сутки.

Много вина и мало туалетов

Готовим мы в основном сами, особенно любим жарить барабульку. Иногда, конечно, ходим в кафе, но это скорее развлечение. Кафешек на набережной полно, экономный обед обойдется в 300-350 рублей на человека. В поселке есть несколько продуктовых магазинов, развалы с фруктами, ягодами и овощами, копченой рыбой. По утрам приезжают фермеры с молочной продукцией. В среднем на питание у нас уходит около 700 рублей в день. Например, черешня стоит 85-100 рублей за килограмм, абрикосы и персики – 160 рублей, маленькие крымские дыни – 60 рублей за кило, мясо (свинина) – около 400 рублей за килограмм, творог фермерский – 200 рублей за килограмм.

Выбор крымских вин в местных магазинах просто огромный. Появилось много новых нераскрученных брендов, которые предлагают хороший продукт по низкой цене. Если сухие вина от «Массандры» и «Солнечной долины» стоят 400-500 рублей, то от малоизвестных виноделен – 300 рублей и даже меньше. Есть дорогие вина – от 1000 рублей за бутылку. Те, кто отдыхает в окрестностях Коктебеля, обычно покупают вина завода «Коктебель» - это примерно 350 рублей за литр разливного вина и от 400 рублей за бутылку, то есть чуть дешевле, чем в Москве.

Все свое ношу с собой

В Курортном с пляжным сервисом все скромно. Сложно найти даже кабинку для переодевания, поэтому отдыхающие все несут с собой: большое покрывало для переодевания, лежанки и зонты. Только в одном месте можно взять в аренду шезлонг – 150 рублей на целый день. Есть общественные тенты – стационарные веранды, оставшиеся еще с советских времен. С туалетами совсем беда. Единственный туалет на набережной находится в таком состоянии, что туда заходят только в случае крайней необходимости.

А вот с развлечениями на воде все в порядке, хоть и стандартно. Прокат катамарана – 500 рублей в час, покатушки на банане – 150 рублей с человека, можно прокатиться на катере, по цене – как договоришься.

В соседнем Коктебеле пляжный сервис побогаче – проложены дощатые дорожки к воде, есть прокаты шезлонгов, стоят вышки спасателей, везде кабинки для переодевания. Вот только с туалетами даже дела обстоят не очень. Вроде как они есть, но их еще надо найти, и стоимость везде – 20 рублей. На мой взгляд, цена для этой услуги высоковата, поэтому граждане туда практически не ходят.

Главные траты на развлечения у меня связаны с детьми. Я бы с удовольствием бегала по горам и любовалась видами, но дети хотят аттракционы на набережной, на это уходит примерно 500 рублей в день. Это машинки, всевозможные батуты, лабиринты и пр. В обязательной программе – какая-нибудь сладкая ерунда: вафля с мороженым (150 рублей), молочный коктейль (100 рублей), горячая кукуруза (70 рублей). Взрослый «крымский стандарт» – пиво и чебурек – около 150 рублей.

Экскурсии на Крымский мост

Экскурсии организуем себе сами – проезд в автобусе очень дешевый (20 рублей), дети до 7 лет едут бесплатно. Часто ездим в Коктебель, где курортная жизнь бьет ключом. Наши любимые места – это Дом Волошина (вход – 150 рублей, детям – бесплатно) и Карадагский дельфинарий (взрослый билет – 400 рублей, детский – 200 рублей).

Все окрестные достопримечательности мы давно объездили, и в этом году хотим посетить знаменитый на весь Крым парк львов «Тайган». Входной билет для взрослого стоит 900 рублей, детский – 450 рублей. Дорога до парка стоит 750-800 рублей на человека плюс деньги на корм животным. В общем, поездка в парк обойдется тысяч в 5 рублей.

У местных турбюро в этом сезоне появилась новая экскурсию – на Крымский мост. Но мы и сами проедем по нему на обратном пути.

Общий счет: порядка 70 тысяч рублей за месяц на взрослого с двумя детьми плюс траты на бензин на обратном пути.

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