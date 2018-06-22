РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Жители городского округа Люберцы попросили проверить законность работы зазывал на маршрутки у железнодорожной станции, об этом они сообщили на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

По словам жителей, на станции «Люберцы-1» есть зазывалы на маршрутные такси. Они просят уточнить, относится ли их деятельность к законной.

«Если зазывала является сотрудником компании-перевозчика, то с ним должен быть заключен трудовой или гражданско-правовой договор, на основании которого ему начисляется заработная плата, и ведутся налоговые отчисления. Если данная деятельность осуществляется на волонтерской основе, то налоговые отчисления за эту деятельность не производятся. Мы запросим штатное расписание у перевозчиков», – написал в комментариях сотрудник управления предпринимательства и инвестиций администрации Люберец.