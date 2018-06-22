РИАМО - 22 июн. Работы по рекультивации на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Электросталь» в Подмосковье закончат до конца июля, на данный момент проведено более 80% необходимых работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Работы идут хорошими темпами. Полигон преобразился до неузнаваемости: полностью отсутствуют неприятные запахи, весь фильтрат собран в колодцы для дальнейшего вывоза на очистные сооружения. Учитывая, что работы идут с опережением графика, мы уверены, что рекультивацию удастся закончить до конца июля, намного раньше планового срока», - сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Он отметил, что сейчас «Электросталь» - это аккуратный, геометрически правильный холм, который впоследствии можно будет использовать в рекреационных целях. После совещания с администрацией городского округа, будет определено новое назначение этой территории.

В настоящее время идут работы по рекультивации закрытых полигонов «Быково», «Каширский», «Электросталь». Рекультивация всех объектов должна быть завершена до осени.