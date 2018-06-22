РИАМО - 22 июн. Московская область стала лидером по предложению для инвесторов среди регионов России, также сейчас в Подмосковье размещено самое большое количество промышленных площадок, полностью подготовленных для инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Ранее в Германии завершилось роуд-шоу Московской области. В этот раз подмосковная делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства Московской области – министром инвестиций и инноваций Подмосковья Денисом Буцаевым, посетила города Дортмунд и Штутгарт.

«По совокупности факторов в настоящий момент Московская область является лидером среди регионов по предложению для инвесторов. Несколько лет назад по инициативе губернатора была запущена программа подготовки кадров за счет регионального бюджета, в настоящий момент существуют средне-специальные учебные заведения, которые готовят кадры для конкретных компаний, в том числе для Mercedes», — сказал Буцаев.

Он добавил, что запущена программа индустриальных парков, и в настоящий момент в Московской области самое большое количество промышленных площадок, которые полностью подготовлены для инвестора. Кроме того, Подмосковье является крупнейшим рынком сбыта.

Как отмечается в сообщении, исторически немецкие инвесторы крайне активны в Московской области. Германия – крупнейшая европейская страна по объему инвестиций.

«Мы убедились в том, что регулярность контактов положительно влияет на принятие решений в пользу нашего региона. Рассчитываем, что в результате прошедшего роуд-шоу получим как совсем новые компании, так и значительное расширение тех компаний, которые уже на нашей территории присутствуют. Естественно, если говорить про автокластер, мы в активном поиске тех компаний, которые зайдут в качестве поставщиков компании Mercedes», — уточнил Буцаев.

Он добавил, что компания заинтересована в том, чтобы выпускать продукцию по более глубокой локализации их моделей на территории Московской области и Российской Федерации в целом. Завод Mercedes начнет выпускать автомобили в первом квартале 2019 года. Уже около пяти компаний начнут работу на территории Подмосковья как поставщики. Общее количество компаний, на которое рассчитывают власти региона, — 20-25.

В обоих немецких городах были проведены презентации инвестиционного потенциала Московской области, на которых германские бизнесмены смогли узнать о наиболее значимых инвестпроектах Подмосковья, преимуществах развития бизнеса на территории региона, условиях размещения на промышленных площадках области, о мерах поддержки и налоговых льготах, которыми могут воспользоваться зарубежные предприниматели в Подмосковье. Высокую заинтересованность в локализации проявили немецкие компании, производящие трубы, занимающиеся ремонтом инфраструктуры ЖКХ и медицинские компании.

За 2017 год товарооборот между Московской областью и Германией составил более 2,4 миллиарда долларов, в том числе экспорт Подмосковья – 264 миллиона долларов, импорт из ФРГ – около 2,2 миллиарда долларов. На территории региона действуют около 200 компаний с участием немецкого капитала.