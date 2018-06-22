РИАМО - 22 июн. Московским областным УФАС в отношении должностного лица ООО «Концепт» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на 20 тысяч рублей, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в отношении фирмы было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых МКУ «Центр управления закупками» Талдомского городского округа на оказание услуг по организации питания для учащихся общеобразовательной организации.

«ООО «Концепт» признали нарушившим закон «О защите конкуренции» и передали материалы для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ», – говорится в сообщении.