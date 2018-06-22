РИАМО - 22 июн. В жаркую погоду сотрудники Московского зоопарка тщательно следят за состоянием животных, чтобы они не перегрелись на солнце, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного зоосада.

«В летний период, когда стоит жаркая погода, сотрудники Московского зоопарка тщательно следят за тем, чтобы никто из животных не перегревался и не испытывал дискомфорта, связанного с высокими температурами. Теплолюбивые обитатели зоопарка, содержавшиеся во время холодов во внутренних помещениях, переносят жару без каких бы то ни было проблем», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у всех обитателей зоопарка оборудованы специальные домики и укрытия, в которых животные могут скрыться и отдохнуть в прохладе. Кроме того, в каждом из вольеров есть зона тени, куда животные могут уйти в наиболее жаркие часы.

Собеседник агентства добавил, что в вольерах многих обитателей зоопарка есть бассейны, где они могут охладиться и поплавать. Например, ежедневные заплывы и купания устраивают капибары, несмотря на то, что они привычны к высоким температурам. Также купаются азиатские слоны, гуанако и викунья, бурая медведица, амурская тигрица, росомаха, волки, еноты и другие животные.

«В вольере полярных медведей работает специальная снегообразующая установка, благодаря которой Мурма и Врангель могут нежиться в сугробе даже в самый жаркий день. Специальные разбрызгиватели установлены в вольере овцебыков. Этим копытным непросто переносить высокие температуры, поэтому на территории, где они содержатся, посажено много деревьев, создающих тень и прохладу, а постоянное разбрызгивание воды охлаждает воздух и помогает обитателям тундры легче переносить жару», - сказал собеседник агентства.

По его словам, рацион питания животных во время жары остается практически неизменным. Однако для многих обитателей необходимый им объем пищи дробят на большее число кормлений, чтобы еда не протухала на жаре. Также летом некоторым животным дают своеобразное мороженое – корм, помещенный внутри куска льда.

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала 2018 года. Воздух в городе прогрелся до плюс 28,6 градуса. По прогнозу синоптиков, сегодня жара может достичь плюс 31 градуса. Однако уже в субботу температура в столице начнет понижаться. В воскресенье в мегаполисе посвежеет – днем будет около плюс 20 градусов.