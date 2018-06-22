РИАМО - 22 июн. Надземный пешеходный переход заработал над новой станцией метро «Мичуринский проспект» на западе Москвы, в нем установят турникеты для входа в метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Открылась крытая пешеходная галерея над Мичуринским проспектом в районе одноименной станции метро. Надземный пешеходный переход связывает станцию метро «Мичуринский проспект» с вестибюлем на нечетной стороне проспекта», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Переход разделен на две части. Им можно воспользоваться для прохода на станцию (через турникеты), либо для перехода Мичуринского проспекта (минуя турникеты). На сегодняшний день пешеходы могут по переходу перейти проспект, а одновременно с вводном станции, будет открыта вторая часть перехода.

Станция «Мичуринский проспект» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».

Движение с пассажирами по этой линии планируют запустить в конце августа – начале сентября текущего года.