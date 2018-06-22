РИАМО - 22 июн. В памятной церемонии зажжения свечей в столичном парке Победы в честь Дня памяти и скорби приняли участие около 700 представителей движения «Волонтеры Победы», всего участниками движения являются 190 тысяч человек по всей стране, сообщила РИАМО в пятницу руководитель движения Ольга Амельченкова.

«У нас в акции у Музея Победы участвовало порядка 700 человек», - сказала Амельченкова.

Она отметила, что на сегодняшний день в состав движения «Волонтеры Победы» входят свыше 190 тысяч волонтеров по всей стране.

В парке Победы на Поклонной горе 21 июня с 21:00 до 23:00, в канун Дня памяти и скорби, на Главной аллее парка прошло памятное мероприятие, посвященное 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили цветы у мраморной плиты с надписью «1941» и также зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.