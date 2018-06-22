РИАМО - 22 июн. Рост экономики и активное развитие предпринимательства оживили столичный рынок офисной аренды в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

«В первом квартале года (2018 года – ред.) сокращение доли вакантных площадей сопровождалось синхронным увеличением арендных ставок по всем классам офисов. Это говорит о заметно выросшем спросе», – сказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, рынок офисной аренды подпитывается позитивной предпринимательской динамикой.

«В первом квартале нынешнего года прибыльность организаций, работающих в Москве, выросла на 12,2%, а общее число индивидуальных предпринимателей – на 11,2%», – пояснила Сергунина.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов рассказал, что несмотря на то, что арендные ставки по офисам класса А и B увеличились на 2,4%, достигнув средних значений в 23,5 и 14,4 тысячи рублей за квадратный метр. Вакантность офисных площадей продолжила снижение, идущее уже шесть кварталов подряд.

По словам Ефимова, по сравнению с итогами 2017 года доля свободных площадей по офисам класса А снизилась на 1,9 процентных пункта, класса B – на 0,6 процентных пункта. С первого квартала кризисного 2015 года вакантность офисных помещений в Москве уменьшилась по классу А вдвое, по классу В – более чем на 50%.