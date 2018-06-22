РИАМО - 22 июн. В предстоящие выходные на территории 44 муниципальных образований Подмосковья планируют провести 83 ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В ярмарочных мероприятиях примут участие множество уникальных предпринимателей, фермеры, производители, монастырские хозяйства из разных регионов РФ и стран ближнего зарубежья», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продуктов питания, разнообразной фермерской продукции, овощи и фрукты, ягоды, молочная и мясная продукция, рыбные деликатесы, продукция пчеловодства, книги, сувенирная продукция, разнообразное мороженое, изделия из белой глины, посуда, трикотаж, изделия изо льна, саженцы, садовый инструмент, дачный декор и мебель (качели, столы, раскладные стулья) и многое другое.

В рамках мероприятий организаторы подготовили мастер-классы, конкурсы с призами, концертные программы с выступлением творческих коллективов, различные интерактивные зоны, детские анимационно-театрализованные представления, уникальную продукцию от фермеров, ремесленников, мастеров умельцев, скидки на товары и дегустацию продукции.

«Например, в Химках, на тематической ярмарке «Праздник балалайки», расположенной по адресу: проспект Мира, вблизи СК «Родина», 23 и 24 июня запланировано выступление фольклорных коллективов, также гости смогут насладиться виртуозной игрой на балалайке, а для детей подготовлено детское анимационное-театрализованное представление», - добавил Посаженников.

Он уточнил, что в Зарайске на тематической ярмарке «Сад и огород» 23 июня в течение всего дня пройдет акция – самый «уДачный день», в рамках которой покупателям будет предоставляться скидка на все саженцы. Все желающие смогут получит практические советы от региональных фермеров по уходу за первыми всходами и удобрением будущего урожая.

В Мытищах в рамках тематической ярмарки «Товары регионов России» запланировано музыкальное представление для детей, дегустация продуктов питания, представленных на ярмарке, розыгрыши призов и обслуживание малоимущих слоев населения по специальным социальным картам.

«Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресом и временем работы можно найти на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области», - заключил министр.