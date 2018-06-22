РИАМО - 22 июн. Спасатели вытащили из воды троих пьяных мужчин, которые попытались переплыть пруд на севере Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Спасатели со станции «Академическая» на Большом садовом пруду спасли троих мужчин (жители Москвы и Подмосковья). Мужчины в алкогольном опьянении пытались переплыть пруд, но не рассчитали свои силы и начали тонуть», – сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели быстро подошли на катере и вытащили пострадавших, а затем доставили на спасательную станцию.

«Одному пришлось оказывать медпомощь. Сейчас они переданы полиции», – добавил сотрудник пресс-службы.