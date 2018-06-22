РИАМО - 22 июн. Центр содействия строительству сопровождает реализацию проекта компании LG в подмосковной Рузе, которой было выдано разрешение на строительство объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках сопровождения ЦСС Министерством строительного комплекса Московской области было выдано разрешение на строительство нового объекта компании LG. Производственно-складской корпус завода по производству бытовой электротехники возводится на территории городского округа Руза», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, общая площадь объекта составит 25 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций в реализацию проекта – порядка 2 миллиардов рублей.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на 2019 год. Выход производственно-складского корпуса на полную мощность позволит создать 1,2 тысячи рабочих мест.

«Первый камень в основание завода LG, расположенного был заложен в 2005 году. А уже в сентябре 2006 года комплекс начал успешно функционировать. В настоящий момент предприятие по производству бытовой техники и электроники является одним из самых крупных в Европе», – напоминается в материале.

В 2015 году компания завершила реконструкцию основного производственного комплекса площадью 31,4 тысячи квадратных метров с расширением зоны складского хранения. При этом было создано около 400 новых рабочих мест.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что 15 июня в Рузском округе прошла церемония закладки первого камня в основание нового корпуса компании LG.