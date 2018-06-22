РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. На улице Терешковой в подмосковной Балашихе заасфальтировали ямы по просьбам жителей, сообщил начальник управления дорог, транспорта и связи администрации горокруга Владимир Головин.

«На улице Терешковой в Балашихе мы заасфальтировали ямы по просьбам жителей. Всего на этом участке отремонтировали 3 квадратных метра дороги. На данных работах была задействована одна бригада из пяти человек и три единицы спецтехники», – сказал Головин.

Он добавил, что сейчас в Балашихе завершается ямочный ремонт.

«Всего мы выявили 2 688 ям и выбоин на дорогах города. Ямочный ремонт мы завершили на 95%», – отметил Головин.

Он пояснил, что по окончанию основных работ ямочный ремонт в Балашихе будут проводить по обращениям горожан.

По словам Головина, всего с начала 2018 года в Балашихе на дорогах было заасфальтировано 12 тысяч квадратных метров ям и выбоин.