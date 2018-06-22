РИАМО - 22 июн. Подмосковные власти утвердили график приема граждан сотрудниками Московской областной коллегии адвокатов в приемной регионального правительства на июль, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Согласно документу, адвокатские приемы пройдут 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 31 июля с 10:00 до 14:00. Бесплатные юридические консультации оказывают только жителям Московской области.

Приемы пройдут по адресу: город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Необходима предварительная запись по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.