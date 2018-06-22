РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Власти подмосковного Дзержинского приглашают подростков в трудовой лагерь «Чистый город» в июле, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

«Администрация города Дзержинского обеспечивает занятость подростков в летний период. В трудовой отряд «Чистый город» на июль еще осталось несколько свободных мест», - написал Панаморенко.

Он уточнил, что записаться и получить более подробную информацию можно по телефону: 8(495)550-65-99.