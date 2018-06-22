РИАМО - 22 июн. В Подмосковье военнослужащего по контракту приговорили к 3 годам и 3 месяцам в колонии общего режима за получение взяток от подчиненных, сообщается на сайте Московской городской военной прокуратуры.

Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя командира взвода одной из воинских частей Алексея Балана. Он признан виновным во взяточничестве.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил Балана к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2016 году военнослужащий неоднократно за деньги в размере от 2 тысяч до 10 тысяч рублей незаконно освобождал подчиненных от исполнения обязанностей военной службы. При этом он предоставлял им возможность убыть за пределы воинской части без разрешения командования и скрывал их отсутствие. Кроме того, злоумышленник неоднократно применял насилие к подчиненным.

Осужденный также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной и муниципальной службе, на срок 3 года.