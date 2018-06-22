РИАМО - 22 июн. Врач общей практики столичной поликлиники №219 Владислав Ковалевич порекомендовал москвичам в жару не выходить на улицу, открывать окна на ночь, носить светлую одежу и пить много воды, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города.

По сообщению синоптиков, в Москве в ближайшие выходные ожидается 30-градусная жара. Очень часто такая погода приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Душный воздух, жара особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых людей и детей – у них несовершенная система терморегуляции, они не могут быстро приспособиться к жаре, как это происходит у молодого взрослого человека. Дети и старики должны в первую очередь опасаться перегревов.

«Врач общей практики городской поликлиники №219 департамента здравоохранения Москвы Владислав Ковалевич поделился рекомендациями, как защитить здоровье в жару: 1. Не выходите на улицу в самое жаркое время суток; 2. Открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, и закрывайте их днем; 3. Постарайтесь поддерживать прохладную температуру воздуха дома и на работе, но не менее 23 градусов», — говорится в сообщении.

Москвичам также порекомендовали выбирать светлую одежду из легких натуральных тканей и не забывать о головном уборе, пить много воды (не менее 1,5 литра), отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков, избегать интенсивной физической нагрузки — заниматься садоводством до 10:00 или после 16:00.

«Откажитесь от жирной, острой и тяжелой пищи. Используйте солнцезащитные средства. При покупке продуктов проверяйте условия хранения и срок годности», — добавляется в сообщении.

Ковалевич подчеркнул, что людям пожилого возраста, страдающим сердечно-сосудистыми, легочными или эндокринологическими заболеваниями, нужно проконсультироваться у своего участкового врача или врача, работающего с пациентами, имеющими хронические заболевания.

«На период жарких дней врач может скорректировать дозу и схему приема препаратов. Особое внимание нужно уделить детям, так как их система терморегуляции несовершенна и пока формируется. Обращайте внимание на поведение и активность ребенка, чаще давайте пить, одевайте в легкую одежду из натуральных тканей. В самое жаркое время дня не допускайте слишком активных игр», — отметил Ковалевич.

Кроме того, департамент здравоохранения Москвы подготовил для жителей столицы тест, благодаря которому они смогут узнать, умеют ли они правильно загорать - http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/test/default/card/2.html.

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала 2018 года. Воздух в городе прогрелся до плюс 28,6 градуса. По прогнозу синоптиков, в течение дня жара может достичь плюс 31 градуса. Однако уже 23 июня температура в столице начнет понижаться. 24 июня в мегаполисе посвежеет – днем будет около плюс 20 градусов.