РИАМО - 22 июн. Пожарные ликвидировали возгорание грузовика на Минском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

По его словам, заявка о возгорании грузовика поступила еще утром. На место выезжали сотрудники МЧС.

«В 10:38 возгорание было ликвидировано. О пострадавших информации не поступало», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают специальные службы. Причины произошедшего устанавливаются.