РИАМО - 22 июн. В Московской области за 2,5 года в шесть раз увеличилось количество договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

«По состоянию на 22 июня в регионе 31% собственников газифицированных квартир заключил договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. При этом в начале 2016 года такими договорами было охвачено не более 5% квартир», – сказал Пестов.

Некорректная эксплуатация и плохое техническое состояние внутриквартирного оборудования – одна из причин несчастных случаев, связанных со взрывами бытового газа. Поэтому наличие договора на обслуживание ВКГО специализированной организацией позволяет снизить риски возникновения таких несчастных случаев.

Техническим обслуживанием внутриквартирного оборудования имеют право заниматься специализированные организации, включенные в соответствующий реестр. Со списком этих организаций можно ознакомиться на сайте Госжилинспекции Московской области в подразделе «Документы/ВДГО и ВКГО».

При наличии договоров специалисты регулярно осматривают герметичность газовых систем – в том числе состояние кранов, креплений, задвижек, соединительных труб, инструктируют абонентов по правилам безопасности. При необходимости проводится замена или ремонт оборудования – такое обслуживание снижает вероятность утечки газа и повышает качество и безопасность газоснабжения домов и квартир.

«С начала 2018 года сотрудники Госжилинспекции провели свыше 2,2 тысячи проверок домов и квартир на предмет безопасного содержания газового оборудования. К проверкам привлекались специалисты Мособлгаза, МЧС, органов местного самоуправления. При необходимости выдавались предписания на устранение выявленных нарушений», – подчеркнул Пестов.