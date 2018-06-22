РИАМО - 22 июн. Свыше 70% автобусов, троллейбусов и трамваев «Мосгортранса» имеют систему климат-контроля пассажирского салона или кондиционеры, климатическое оборудование проверяют перед выходом транспорта на маршрут, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Свыше 70% транспорта «Мосгортранса» оснащено кондиционерами или системами климат-контроля пассажирского салона. Это более 6 тысяч автобусов, около 300 троллейбусов и почти 250 трамваев», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что климатическое оборудование проверяют перед выходом транспорта на маршрут. Если кондиционер не работает, пассажир может сообщить об этом с мобильного телефона на бесплатную горячую линию «3210» или написать в Twitter Мосгортранса (@mosgortrans_ru), указав дату и время, маршрут и бортовой номер транспортного средства.

«Перед выходом в рейс все водители автобусов, троллейбусов и трамваев проходят обязательный медицинский осмотр. В течение рабочих смен водители имеют доступ к питьевой воде – на конечных станциях маршрутов установлены кулеры с чистой водой», - добавил собеседник агентства.

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала 2018 года. Воздух в городе прогрелся до плюс 28,6 градуса.

По прогнозу синоптиков, в течение дня жара может достичь плюс 31 градуса. Однако уже 23 июня температура в столице начнет понижаться. 24 июня в мегаполисе посвежеет – днем будет около плюс 20 градусов.