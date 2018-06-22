РИАМО - 22 июн. С апреля в Московской области проходят зональные этапы молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» (ЯГП), финальные этапы пройдут с 22 по 24 июня в Коломенском городском округе и Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

На мини-форумах в Коломне соберется молодежь из Домодедова, Подольска и Ленинского. В Богородский округ приедет молодежь из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Рошаля, Шатуры, Электрогорска и Электростали.

«Все мини ЯГП, как и основной форум ЯГП в июле, в этом (2018 году – ред.) году проходят в принципиально новом формате. Участники практикуются в «Чемпионате кейсов». Это универсальная платформа для развития навыков и получения опыта, соревнование по решению актуальных задач, которые реализуются совместно с представителями власти, бизнеса, общественных организаций Подмосковья», – сказал министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что за восемь прошедших зональных этапов участниками были разработаны проекты, которые сразу заинтересовали экспертов и получили их поддержку, к примеру, проект Храпова Никиты из Коломенского городского округа «ЭкоСреда» о раздельном сборе мусора и проект Постниковой Ольги из Воскресенского м.р. «Я профессионал» со слоганом «До работы мечты – один «лайк» по созданию web-платформы, объединяющей IT-специалистов, smm-специалистов и работодателей.

«С первого дня (22 июня – ред.) работы участников ждет плодотворная работа. Каждый день зональных форумов будет насыщен важной и актуальной информацией, которая в дальнейшем позволит ребятам развивать свои проекты и создавать новые. В финале чемпионата кейсов эксперты выберут победителей, помогут им в реализации проекта и выведут выигравшую команду на грантовый конкурс», – пояснил программный директор областного молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» Денис Исмаков.

Зональные этапы форума «Я – гражданин Подмосковья» – это образовательная платформа для обсуждения актуальных вопросов Московской области для активной молодежи Подмосковья.

Областной молодежный образовательный форум «Я – гражданин Подмосковья» состоится с 9 по 29 июля на базе отдыха «Любляна» в городском округе Егорьевск. Регистрация уже открыта на официальном сайте: поколениемо.рф.