РИАМО - 22 июн. В условиях жаркой погоды, которая установилась в Московском регионе, дальнобойщикам следует чаще останавливаться в дороге на отдых, а также аккуратно пользоваться кондиционером в салоне, чтобы не простыть, сообщил РИАМО в пятницу председатель профсоюза водителей-дальнобойщиков Александр Котов.

«Жару лучше переждать. Если поездка дальняя, лучше останавливаться и отдыхать. Сейчас много водоемов, где можно искупаться. Лучше не пользоваться кондиционерами, потому что при них очень просто заболеть», - сказал Котов.

Он напомнил, что грузовикам общей массой больше 38 тонн уже несколько лет запрещено передвигаться по дорогам при температуре выше 32 градусов.

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала 2018 года. Воздух в городе прогрелся до плюс 28,6 градуса. По прогнозу синоптиков, сегодня жара может достичь плюс 31 градуса. Однако уже в субботу температура в столице начнет понижаться. В воскресенье в мегаполисе посвежеет – днем будет около плюс 20 градусов.