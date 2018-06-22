РИАМО – 22 июн. Курс евро к российской валюте на предстоящие выходные вырос почти на 4 копейки до 73,72 рубля, передает в пятницу Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 3,76 копейки до 73,72 рубля. Курс доллара уменьшился на 54,77 копейки до 63,23 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 28,43 копейки, составив 67,95 рубля.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2255 пункта. Индекс РТС поднялся на 1%, до 1122 пункта.

«В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,33%, составив 66,41 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,22% – до 73,94 доллара за баррель», – добавляется в материале.