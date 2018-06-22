РИАМО – 22 июн. В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору названия для новой 15-й линии московского метро – «розовая» линия станет «Некрасовской», свое мнение по этому вопросу высказали 225 702 человека, сообщается на сайте «Активного гражданина».

В текущем году в столичном метро появится новая 15-я линия, которую по решению активных граждан на карте обозначат розовым цветом. Пока за ней закреплено рабочее название «Кожуховская». При этом оно совпадает с названием станции метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии, что может в будущем запутать москвичей и гостей столицы. Так как линия ведет в район Некрасовка и на ней расположена одноименная станция, предлагалось назвать линию не «Кожуховская», а «Некрасовская».

«70,35% активных граждан поддержали предложение и проголосовали за присвоение новой линии названия «Некрасовская». Чаще за это высказывались женщины и участники голосования старше 35 лет», – говорится в сообщении.

Рабочее название «Кожуховская» предложили сохранить 14,74% участников голосования. В основном за это высказались мужчины, а также активные граждане от 18 до 34 лет. Активней всего за название «Некрасовская» голосовали жители одноименного района. 82,52% зарегистрированных в нем участников высказались за присвоение линии нового имени.

А вот жители района Косино-Ухтомский, в который входит микрорайон Кожухово, не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу: 42,99% выбрали вариант «Кожуховская», а 32,89 % – «Некрасовская».

Кроме того, 3,62% активных граждан представили свои идеи о том, как можно назвать новую линию. Среди них – «Люблинская», «Нижегородская», «Некрасовско-Нижегородская», «Юго-Восточная», «Косинская», «Окская», «Косино-Ухтомская».

11,29% посчитали, что название для линии должны выбирать специалисты.