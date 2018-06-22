РИАМО - 22 июн. В районе Москворечье-Сабурово на юге столицы планируют построить два 23-этажных дома башенного типа в составе многоквартирного жилого комплекса, в двух зданиях спроектируют в сумме 352 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса на юге столицы в районе Москворечье-Сабурово. В рамках первого этапа будет возведено два 23-этажных жилых корпуса башенного типа с одноэтажными стилобатами и последующим размещением на первом этаже предприятий торговли», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В сумме в корпусах расположится 352 квартиры общей площадью 21,42 тысячи квадратных метров с учетом неотапливаемых помещений. На подземных этажах здания расположатся блоки хозяйственных кладовых для жильцов и вспомогательные технические помещения комплекса.

На первых нежилых этажах башен № 1 и № 2 предусматривается размещение 22 торговых магазинов. В первом корпусе появятся четыре магазина продовольственных товаров и восемь магазинов непродовольственных товаров, а во втором корпусе – три магазина продовольственных товаров и семь магазинов непродовольственных товаров.

«На сегодняшний день в столице активно строятся жилые дома с социальными и торгово-бытовыми объектами для того, чтобы создать комфортную и благоприятную среду для жителей в шаговой доступности внутри каждого района. Так, на юге столицы возведут жилой комплекс с помещениями общественного назначения в уровне первого этажа», – подчеркнул Леонов.

В рамках благоустройства территории предусмотрено размещение детских и спортивных площадок, мест для отдыха, устройство тротуаров и пешеходных зон, а также установка малых архитектурных форм. Кроме того, запланировано устройство газонов, высадка зеленых насаждений и размещение открытых плоскостных автостоянок.