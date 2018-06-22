РИАМО – 22 июн. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что пенсионная система в России рано или поздно начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, необходимость внесения изменений в законодательство, касающееся пенсионного обеспечения россиян, назрела уже давно.

«С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит», – сказал Чубайс.

С другой стороны, по его словам, «такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать», имея в виду повышение пенсионного возраста.

При этом он обратил внимание на то, что со временем пенсионная реформа начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную сферу страны.

Правительство на минувшей неделе предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.