РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. Управляющая компания «Жилсервис» в подмосковном Королеве отремонтировала цоколь одного из жилых домов на улице Строителей после предписания Госжилинспекции, сообщается на сайте ведомства.

Инспекторы провели проверку и обнаружили, что цоколь дома №19 на улице Строителей по всему периметру имел отслоения краски и штукатурки. Управляющая компания «Жилсервис» получила предписание о приведении данного элемента дома в соответствие с нормами. Кроме того, в отношении УК было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Исправное состояние цоколя необходимо для того, чтобы надежно защищать внутренние конструкции дома, в том числе фундамент. Цоколь должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом. Однако коммунальщики нередко пренебрегают обязанностями по содержанию этого элемента многоквартирных домов», – сказал Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

По истечении срока предписания инспекторы убедились, что штукатурно-окрасочный слой цоколя восстановлен.