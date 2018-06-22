РИАМО - 22 июн. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов городки России для отдыха на выходные в середине лета, в топ-5 попало село Абрамцево Сергиево-Посадского района, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Рейтинг составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 23 июня по 31 августа 2018 года.

«В первую десятку малых городов, популярных для туризма в середине лета, входят Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Байкальск в Иркутской области, Олонец в Карелии и Абрамцево в Подмосковье (село расположено в городском поселении Хотьково в Сергиево-Посадском районе – ред.)», – говорится в сообщении.

Туристы бронируют отдых на выходные в середине лета в Суздале в среднем на две ночи и тратят на жилье 3 тысячи рублей в сутки на семью, в Переславле-Залесском – 2,55 тысячи рублей, в Байкальске – 2,47 тысячи рублей, в городе Олонец – 2,24 тысячи рублей, а также в городе Абрамцево – 1,7 тысячи рублей.